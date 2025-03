Furia pidió abandonar la casa de Gran Hermano

La estadía de Juliana "Furia" Scaglione en Gran Hermano (Telefe) volvió a quedar en el centro de la escena tras una inesperada declaración que dejó atónitos a sus compañeros y a la audiencia. La participante, que había regresado al reality el pasado 10 de marzo gracias al Golden Ticket, manifestó su deseo de salir de la casa más famosa del país.

El hecho se produjo luego de la eliminación de Luciana Martínez y en medio de una semana agitada por las sanciones impuestas a varios jugadores por infringir las reglas del programa. Furia, quien había ganado el liderazgo de la semana, recibió un premio de uno de los sponsors del ciclo, pero lejos de celebrar, lanzó una frase que encendió las alarmas.

Mientras abría el obsequio en vivo, Santiago del Moro le consultó sobre el contenido del paquete y la entrenadora deportiva sorprendió con su respuesta: "Que no me compren mucho porque ya pedí la giratoria. Te la canto en vivo", en alusión al mecanismo que permite a los jugadores solicitar su salida del juego.

El comentario generó revuelo tanto dentro como fuera de la casa. Del Moro no dudó en responderle: "¿La giratoria? Cuando quieras. Está para todos, chicos", aclarando que cualquier participante tiene la posibilidad de abandonar la competencia.

La posible salida de Furia no pasó desapercibida entre sus compañeros, en especial para Chiara Mancuso, quien no dudó en opinar con dureza sobre la situación: "Al final son todos re cagones. La boquean al pedo. Por mí no pasa nada, yo me la banco sola. Ya la placa anterior fue un sacudón. Vendrá una más y que sea lo que Dios quiera". Además, la joven deslizó que Furia podría no llegar a la próxima gala de eliminación: "Para mí se va antes. ¿Sabés por qué? Tiene miedo".

La tensión también se trasladó a otros sectores de la casa, donde participantes como Sandra Priore, Claudio "Papucho" Di Lorenzo y Gabriela Gianatassio debatieron sobre el tema, aunque la producción optó por cambiar rápidamente la transmisión al patio.

En redes sociales, la situación no tardó en generar repercusiones y opiniones divididas. Mientras algunos sostienen que Furia regresó solo para levantar el rating del programa, otros especulan con que su actitud responde al temor de volver a perder en un reality, en especial tras la permanencia de Chiara en la casa, respaldada por el fandom del denominado "Tridente" (Luciana, Luz y Tato).

Incluso, algunas teorías sugieren favoritismos dentro del juego: "Chiara Mancuso está acomodada por la producción", opinan ciertos fanáticos, quienes creen que el desgaste de Furia responde a su cansancio por una supuesta falta de imparcialidad en la competencia.

La semana promete estar cargada de tensiones y sorpresas mientras se aguarda la próxima gala de eliminación, donde se definirá el futuro de varios participantes.