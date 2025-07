Furia Scaglione se tatuó en vivo durante un streaming

Fiel a su estilo provocador, Furia Scaglione, ex participante de Gran Hermano, volvió a ser noticia tras cumplir una promesa en pleno streaming: si el vivo de Fuera de Joda alcanzaba una cierta cantidad de "Me gusta", se tatuaría... ¡la cara!

La consigna se cumplió y, tras llegar a los 1.200 likes, Furia no dudó: en vivo y ante la sorpresa de sus compañeros, se tatuó el número “333” a un lado de la cabeza. “Esto va a ser muy divertido, ya está preparando todo”, anticipó con entusiasmo antes de que comenzara el procedimiento. Consultada sobre si estaba segura, respondió con ironía: “La vida no me trae un chongo, me trae plata, y por eso ahora me tatúo la cara”.

Durante el momento, que fue seguido por miles de usuarios, Furia demostró su temple: “No duele nada chicos”, comentó con naturalidad. Al finalizar, bromeó entre risas: “Ya puedo ir en cana”.

Pero el episodio no terminó en la transmisión. La también entrenadora personal utilizó sus redes sociales para expresar su indignación por las repercusiones que generó su participación en el programa, especialmente luego de ser blanco de críticas relacionadas con política.

"Lo importante que soy, no puedo creer que de alguna manera u otra tienen que hacerme caer", escribió en un posteo donde apuntó contra los cuestionamientos. “La ley primera siempre es: vamos a hacerla pelota. ¿Por qué? Porque soy mujer, porque hablo, porque tengo carisma”, señaló, visiblemente molesta.

La exhermanita también respondió a quienes intentaron vincularla con posturas ideológicas: “Fui a un programa, dejé ganar a mi compañero, y en las redes, gente de partidos políticos puso ‘promedio libertario, no saben responder preguntas’”, contó. Y concluyó con una advertencia tajante: “Que me quieras meter en una rama política porque tenés ganas de ensuciarme es un tema. Acordate que el famoso que se mete en política termina perdiendo, y yo no soy pelotuda”.

Una vez más, Furia demuestra que no le teme a la exposición ni a la polémica, y que sigue decidida a defender su estilo frontal y sin filtros, aún si eso implica dejar una marca... permanente.