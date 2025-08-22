Gime Accardi se habría desenamorado de Nico Vázquez porque él se vestía de mujer

La ruptura entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sigue generando repercusiones. La actriz reconoció públicamente que le fue infiel a su pareja, aunque aclaró que el tercero en discordia no fue el actor Andrés Gil, como indicaban los primeros rumores, sino “un random”.

En sus declaraciones, Accardi admitió estar arrepentida de lo sucedido, pero sostuvo que la relación ya atravesaba una etapa de crisis: “No fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso y nos llevó a separarnos”, aseguró.

Los conflictos detrás de escena

En LAM, el panelista Pepe Ochoa sumó información sobre las tensiones que habrían marcado el último año de convivencia de la pareja. Según contó, los conflictos comenzaron a intensificarse durante la participación de Vázquez en la obra Tootsie, donde interpretaba a un personaje travestido.

“Entre Nico y Gime empieza a haber mucho bardo cuando él hizo Tootsie. Ya venían mal. Ella, al entrar en el mundo del streaming, empezó a crecer como figura, a tener más vida social y nocturna, mientras que Nico estaba abocado al teatro”, señaló Ochoa.

El periodista fue más allá y habló de un factor íntimo: “Lo que me cuentan es que como Nico estaba todo el tiempo sin cejas y vestido de mujer, la libido de ella hacia él empezó a caer. Eso también influyó en el distanciamiento”.

Un antecedente en 2018

Además, Ochoa reveló que esta no habría sido la primera infidelidad. Según relató, en 2018 Accardi habría mantenido un vínculo pasajero con un vecino de la zona donde la pareja vivía. “Fueron un par de meses, solo sexo. Nico lo supo y decidió perdonarla. A raíz de eso continuaron juntos y apostaron al amor”, explicó.

Pese a esos intentos de recomponer la relación, la confesión reciente terminó marcando un punto final. Con la separación ya confirmada por ambos, el futuro de una de las parejas más queridas del espectáculo argentino parece estar definitivamente quebrado.