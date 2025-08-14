Golpe de efecto en La Voz: Luck Ra recuperó a Eduardo Desimone en un dramático "robo"

La tensión y la emoción marcaron la última gala de La Voz Argentina (Telefe) cuando Eduardo Desimone fue eliminado en la etapa de Knockouts y, en un giro sorpresivo, recuperado por su coach original, Luck Ra, gracias a la mecánica del “robo”. La ovación del público y la reacción de los coaches convirtieron el momento en uno de los más comentados de la noche.

El episodio se desarrolló durante el enfrentamiento entre Desimone y Mía Frankel, ambos integrantes del equipo de Soledad Pastorutti. El sanjuanino interpretó Rondando tu esquina, de Julio Jaramillo, una elección con carga sentimental, ya que recordó que la canción le recordaba a su abuela. Frankel, en tanto, apostó por Carencias de cordura, de Milo J, en una actuación igualmente elogiada.

Las devoluciones dejaron en claro la dificultad de la decisión. Luck Ra le manifestó al joven: “Lo cag… amando”, mientras que Emmanuel Horvilleur, co-coach del Team Miranda!, destacó su “fuerza y convicción”. Pastorutti, sorprendida, subrayó: “Viene de un robo, que es trastabillar, y se plantó ahí sin que eso hubiese sucedido. Fue lindo lo que hizo y me descolocó”. Sin embargo, tras escuchar la recomendación de su coach invitado, El Chaqueño Palavecino, optó por mantener a Frankel en competencia.

Con lágrimas en los ojos, Desimone agradeció la experiencia y se despidió del escenario. Pero cuando parecía todo dicho, Luck Ra pulsó el botón del “robo” y provocó un estallido en el estudio. “¡Hay robo! ¡Te volvió a robar Luck Ra! ¡Vuelve al Team Luck Ra!”, anunció eufórico el conductor, Nico Occhiato.

La trayectoria del participante ya estaba marcada por los cambios de equipo y las segundas oportunidades. Originalmente elegido por Luck Ra en las audiciones a ciegas, perdió su batalla frente a Nicolás Armayor y fue “robado” por Pastorutti. En los Knockouts, la historia se repitió, pero esta vez el rescate vino del propio cuartetero, que lo reincorporó a su formación.

Conmovido, Desimone abrazó a su coach y celebró la chance de seguir en carrera. La emoción del momento contagió al público y a los demás coaches, que festejaron un desenlace tan inesperado como emotivo.