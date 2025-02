Graciela Alfano, ícono de estilo, sensualidad y actitud, a los 72 años

Nadie puede negar que a sus 72 años, Graciela Alfano continúa deslumbrando en las redes sociales con su estilo audaz y su actitud única.

La ex vedette, actriz y modelo no solo mantiene una figura trabajada, sino que sigue siendo un referente de la moda y la sensualidad, marcando tendencia con cada publicación en Instagram, donde supera el millón de seguidores.

En sus recientes apariciones, Alfano sorprendió con una serie de imágenes en las que se la ve disfrutando del verano con trajes de baño diminutos, vestidos transparentes y escotes pronunciados, demostrando una vez más su seguridad y confianza. Sus posteos rápidamente se vuelven virales, acumulando miles de "me gusta" y comentarios de admiración.

No es la primera vez que la artista genera impacto con sus looks veraniegos. En una publicación reciente, se mostró relajada en la piscina, luciendo una microbikini de diseño minimalista que resaltaba su piel bronceada y su elegancia natural. La imagen no tardó en viralizarse y recibió cientos de mensajes elogiando su estilo y su actitud desafiante frente a los estereotipos de la edad.

A lo largo de los años, Alfano ha demostrado que la moda y la confianza en uno mismo no tienen límites. Lejos de ajustarse a convenciones tradicionales, impone su propio estilo y reafirma que la seguridad es la clave de la belleza.

Más allá de su imagen glamorosa, se ha convertido en un símbolo de amor propio y empoderamiento, inspirando a miles de personas a vivir con plenitud y sin miedo al qué dirán.