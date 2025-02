Grammy 2025: El 'no vestido' que dejó a todos boquiabiertos

Kanye West siempre logra captar la atención en cada evento al que asiste, generando controversias que rápidamente se vuelven tendencia en redes sociales. En esta ocasión, no fue él quien se llevó los mayores comentarios, sino su esposa, Bianca Censori, quien acaparó todas las miradas por su peculiar elección de vestuario en los Premios Grammy 2025.

En la alfombra roja, ambos hicieron una aparición que dejó a todos sorprendidos. Kanye West optó por un look total black, con camiseta y pantalón, complementado con unos característicos anteojos de sol. Mientras tanto, Censori, al principio, se mostró con un tapado de piel oscuro que ocultaba lo que sería su outfit principal.

Al girarse para mostrarse, reveló un "no vestido", un atuendo transparente que dejaba poco a la imaginación. Con un corte por encima de las rodillas, la modelo australiana dejó a todos boquiabiertos. Para completar su look, eligió unos stiletto plateados que acentuaron aún más su presencia en la alfombra roja.

El atuendo de Censori generó una avalancha de comentarios en redes sociales, donde los usuarios debatieron no solo sobre su elección de vestuario, sino también sobre las frecuentes polémicas que rodean a la pareja, que ya tiene un historial de controversias.

Después de la alfombra roja, se supo que tanto Bianca Censori como Kanye West fueron escoltados fuera del evento. Según Entertainment Tonight, la pareja llegó sin invitación, acompañados por un pequeño grupo de personas, lo que desencadenó su expulsión del lugar. Aunque la publicación fue posteriormente eliminada, se generó incertidumbre sobre si realmente pudieron o no participar en la gala.

Kanye West, conocido por su actitud provocadora y sus continuas disputas en la industria musical, también fue nominado en esta edición de los Grammy por su colaboración con Ty Dolla $ign en la canción "Carnival". Sin embargo, el premio en esa categoría fue para "Not Like Us" de Kendrick Lamar, lo que dejó aún más preguntas sobre si el rapero estuvo presente en el evento.