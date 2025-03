La casa de Gran Hermano vivió una jornada de intensos movimientos este miércoles 26 de marzo, cuando se confirmó la inesperada salida de una de sus participantes más destacadas. Juliana "Furia" Scaglione tomó la decisión de abandonar voluntariamente la competencia, una noticia que generó gran expectativa entre sus compañeros y el público.

El anuncio fue realizado por el conductor del reality, Santiago del Moro, quien explicó que la producción llegó a un acuerdo con la participante para concretar su salida. A pesar de haber sido considerada una de las favoritas del certamen, Scaglione argumentó que la dinámica del juego no se ajustaba a sus expectativas.

"No es nada malo. Tenía muchas intenciones de entrar, conocerlos y poder jugar. Pero veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando", expresó la participante, quien, entre risas, agregó: "Siento que estoy en otro level".

Antes de despedirse, Furia dejó un mensaje a sus compañeros, aclarando que su decisión no estaba relacionada con ellos y alentándolos a disfrutar de la experiencia. Además, reiteró su deseo de que una mujer se consagre como ganadora de esta edición, un anhelo que ya había manifestado tras su fallido intento en 2024.

¿Quién ocupará su lugar?

La salida de Scaglione abre la puerta a un nuevo ingreso en la casa más famosa del país. En esta ocasión, el reemplazo se definirá mediante el mecanismo del golden ticket, el mismo que permitió el ingreso de Furia apenas dos semanas atrás. Sin embargo, a diferencia de ediciones anteriores, en esta oportunidad no será el público quien decida al nuevo participante.

"Así como ya eligieron ustedes, en esta oportunidad quien entra a la casa lo va a elegir el 'Big'. Gran Hermano va a invitar a un jugador para que ingrese en circunstancias que ya las van a conocer", adelantó Del Moro antes de cerrar la emisión del miércoles.

El ingreso del nuevo participante está previsto para este jueves, lo que deja poco margen para especulaciones sobre si se tratará del regreso de un exparticipante o la llegada de una cara completamente nueva al reality.