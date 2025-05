Gran Hermano: nuevo líder y recta final del reality

Este lunes, en una nueva emisión de Gran Hermano por Telefe, se llevó a cabo el ya clásico desafío por el liderazgo semanal. Santiago "Tato" Algorta volvió a imponerse en la competencia y se consagró líder por sexta vez en lo que va del certamen, una marca que lo ubica entre los nueve mejores jugadores de la temporada y lo protege nuevamente de ser nominado.

Santiago del Moro le comunicó a Tato que debía asignar un beneficio adicional: otorgar dos votos extras a uno de sus compañeros para la próxima gala de nominación. Sin titubear, el uruguayo eligió a su aliada en el juego, Luz Tito. “¿Luz o Luchi?”, preguntó con sorpresa la jujeña, intentando confirmar la decisión. Cuando Del Moro ratificó que se trataba de ella, Luz se llevó las manos a la cabeza, agradeció a su compañero y quedó visiblemente emocionada.

En medio del anuncio, el conductor aprovechó para informar un importante cambio en la dinámica del juego: desde esta semana, el líder ya no podrá modificar la placa de nominados. "El líder mantiene su inmunidad y los premios, pero la placa será conformada exclusivamente por los votos de ustedes", explicó Del Moro, marcando un giro estratégico en el juego.

Sin embargo, no todo fue celebración para Luz Tito. Tras la reciente eliminación de Gabriela Gianatassio, la participante protagonizó una acción que generó malestar entre sus compañeras y puso en riesgo la cohesión del grupo.

Durante una prueba grupal que implicaba permanecer inmóviles atadas con sogas en el deck del jardín, Luz intentó ingresar a la casa para felicitar a Lucía por haber superado la eliminación. En su intento, tironeó del lazo, poniendo en peligro la participación del grupo en la consigna.

"Ay, chicos, no puedo creer esto. Digo: ¿qué pasa que no puedo avanzar?", exclamó con tono jocoso, tratando de captar la atención. La reacción fue inmediata. “Se llegan a despegar y las suicido”, lanzó Eugenia Ruiz, visiblemente molesta, mientras Selva Pérez intentaba calmar la situación: “Es un momento especial, que uno quiere...”.

Luz, consciente del error, se disculpó: “Perdón, pido disculpas. Pero es para que me entiendan, la quería ir a felicitar a Luchi”. Su gesto no fue bien recibido y el silencio que siguió dejó en claro que el grupo no lo tomó con liviandad.

El hecho reconfigura la convivencia y vuelve a colocar a Luz en una posición delicada dentro del reality, justo en una semana clave marcada por cambios en la estrategia y nuevas tensiones dentro de la casa más observada del país.