Gran Hermano: sueldos polémicos y descargos públicos

Luego de la salida abrupta de Furia Scaglione, Catalina Gorostidi volvió a la casa de Gran Hermano gracias al Golden Ticket y al lugar que dejó la doble de riesgo.

Frente a esta situación y luego de que se conociera el sueldo de Juliana, de más de 30 millones por los 16 días en la competencia, en las últimas horas, también trascendió cuánto están ganando los participantes del reality más visto de Argentina.

Según reveló Juan Echegoyen en su programa de Radio Mitre, los concursantes perciben aproximadamente medio millón de pesos por semana, un aumento significativo respecto a la edición anterior. "Tuvieron que incrementar los montos porque la inflación se nota", explicó el periodista.

Este esquema de pagos significa que, si un participante permanece un mes en el programa, acumularía alrededor de dos millones de pesos. En el caso de llegar a la gran final, el total rondaría los 13 millones de pesos.

Sin embargo, semanas atrás, el conductor Santiago del Moro aclaró que quienes ingresaron después de los participantes originales –como Catalina Gorostidi– recibirán un porcentaje menor en caso de ganar el reality.

Descargo de Furia

Fue el conductor Ángel de Brito había contado que la mediática habría cobrado 30 millones de pesos por su estadía en el juego, un número mucho más elevado que el de cualquier otro concursante. Sin embargo, tras su abandono, explicó sus jugadas por Instagram y aclaró la verdad sobre su sueldo.

"Quiero desmentir que me pagaron una suma millonaria", expresó Furia y agregó: "Si hubiera sido así, no estaría acá afuera, me hubiera quedado adentro". "Me causa gracia porque ando en bicicleta, chicos", bromeó Juliana Scaglione. "Les mando un beso para todos los mentirosos", lanzó hacia los que dieron esa noticia.