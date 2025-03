La casa de Gran Hermano vivió un momento de alta tensión luego de que un inesperado grito desde el exterior rompiera el aislamiento y dejara a uno de los participantes en estado de conmoción.

Mientras Eugenia Ruiz, Juan Pablo De Vigili y Lourdes Ciccarone se encontraban en el patio, un hombre se acercó a las inmediaciones del reality y lanzó un mensaje que sorprendió a todos los jugadores en la zona de fumadores: "¡Juan Pablo, Silvana te dejó! ¡Estás haciendo el ridículo!".

La reacción de Big Brother fue inmediata: ordenó a los participantes regresar al interior de la casa y activó música a alto volumen para evitar que continuaran escuchando mensajes del exterior. Sin embargo, el dolor del DJ quedó a la vista en su actitud y reacción.

La reacción de Devi

Hasta ese momento, Juan Pablo creía que su relación con Silvana Moa seguía en pie. Pero tras escuchar el grito, su estado de ánimo cambió por completo y, visiblemente afectado, decidió dirigirse al salón de streaming para hablarle al público.

Sin embargo, su reacción no pasó desapercibida para la producción de Telefe, que le aplicó un apercibimiento por romper las reglas del reality que prohíbe no hablar de los gritos del exterior. Ahora, el correntino enfrenta no solo las tensiones dentro de la casa, sino también el impacto emocional de esta revelación sobre su vida fuera del programa.

El episodio podría marcar un antes y un después en su desempeño dentro del juego y generar un quiebre definitivo en la convivencia.