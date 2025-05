Gran Hermano entra en su etapa final y Santiago del Moro anunció el regreso de exjugadores a la casa

El pasado jueves, en plena recta final de Gran Hermano (Telefe), Santiago del Moro realizó un anuncio que sorprendió tanto a los participantes como a los seguidores del reality. Tras el casamiento de Brian Alberto con su esposa dentro de la casa, el conductor anticipó que algunos exconcursantes volverán a ingresar al juego en los próximos días.

“Algunos, no sé cuántos, los que no están hoy, van a entrar en la recta final a jugar”, deslizó Del Moro, generando especulaciones inmediatas entre los panelistas del debate. Sin embargo, aclaró que no competirán en igualdad de condiciones: “No, entran a acompañar. Entran a hacer campaña en la recta final con los últimos que queden. Ya se van a enterar de quiénes entran”.

Aunque el conductor no reveló nombres, fue Yanina Latorre quien terminó confirmando a través de su cuenta de X (ex Twitter) que Chiara y Luciana serán parte del regreso, y que también se sumarán Giuliano “Nano” Vaschetto, Jenifer Lauría y Martina Pereyra.

Según trascendió, los exhermanitos ingresarán luego de una gala doble de eliminación que se definirá el lunes 19 de mayo. Cada uno acompañará a uno de los concursantes que permanezca en competencia, aunque aún no se confirmó si ese emparejamiento será por sorteo o elección directa.

Los nominados de la semana y los finalistas confirmados

La gala de nominación del martes 13 de mayo dejó a seis participantes en placa. Juan Pablo (9 votos), Luz (8), Lucía (6), Katia, Selva y Ulises (1 cada uno) son los nuevos nominados de la semana, mientras que Gabriela Gianatassio fue la última eliminada el domingo pasado.

En paralelo, Santiago “Tato” Algorta se coronó como el nuevo líder tras imponerse a Eugenia Ruiz en una trivia de preguntas. Esta vez, su rol no le permitirá salvar ni subir a ningún jugador debido a la escasa cantidad de concursantes en juego.

Hasta el momento, ya hay cuatro participantes asegurados dentro de los nueve finalistas del certamen: Lourdes, Sandra, Eugenia y Tato.

Con la entrada de exjugadores y las eliminaciones que se vienen, el clima en la casa más famosa del país se vuelve cada vez más intenso.