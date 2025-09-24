Los seguidores de Gran Hermano ya pueden ir tachando los días en el calendario. A pesar de que los números de Masterchef Celebrity, conducido por Wanda Nara, serán clave para la decisión final, todo indica que la nueva edición del reality, titulada "Generación Dorada", podría comenzar a fines de enero o principios de febrero de 2026.

La noticia, que fue adelantada por el periodista Agustín Rey, se espera que sea confirmada por el propio Santiago del Moro durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro, que se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre.

Un casting especial

Las inscripciones para el casting están abiertas desde junio de 2025. Los interesados en participar deberán ingresar a la página oficial de Telefe para completar un formulario y adjuntar un video de presentación de no más de dos minutos. A diferencia de las ediciones anteriores, esta versión no será exclusiva para ex participantes.

Según el anuncio del conductor, la "Generación Dorada" será un formato que incluirá a figuras conocidas, como influencers, artistas y deportistas, así como a personas totalmente anónimas. El programa también podrá otorgar "Golden Tickets" para invitar a cualquier persona que, sin haberse inscripto, cumpla con los requisitos para ingresar a la casa.