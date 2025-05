Gran Hermano tira la "casa por la ventana"

Brian Alberto, uno de los participantes más recordados de la actual edición de Gran Hermano, sigue dando pasos importantes en su vida tras su salida del reality en febrero.

Lejos de las cámaras, el exjugador cumplió varios de sus sueños: se mudó, llevó a sus hijos a conocer el mar, compró su primer auto y ahora se prepara para un nuevo capítulo junto a su pareja de toda la vida, Luciana, con quien se casará este jueves 15 de mayo.

El anuncio fue realizado durante la última Gala de Eliminación por el conductor del programa, Santiago del Moro, quien sorprendió a los espectadores y a los participantes aún en competencia: “El próximo jueves hay boda en la casa. Se casa Brian con su mujer Luciana. Vamos a hacer una linda boda”.

Meses atrás en medio de la competencia y cuando el vendedor ambulante aún estaba en competencia, durante una de las dinámicas del juego conocida como Congelados, en la que los jugadores deben permanecer inmóviles mientras ocurren distintos eventos inesperados. Luciana ingresó al estudio vestida de novia, interrumpiendo la prueba y emocionando a todos los presentes.

Dirigiéndose a Brian, le dijo entre lágrimas: “Te amo. Hace años que me quiero casar. Por favor te lo pido, hacelo por nosotros”. Ante la declaración, él rompió la regla del juego y respondió visiblemente conmovido: “Estás hermosa, amorcito. Me quiero casar, me quiero casar”.

La historia de Brian y Luciana es de largo aliento. Juntos atravesaron situaciones difíciles y momentos de gran felicidad, y la decisión de casarse dentro de la casa más famosa del país simboliza un nuevo comienzo para ambos.

La ceremonia reunirá tanto a los jugadores actuales como a exparticipantes, en lo que promete ser una jornada emotiva y televisivamente inolvidable.