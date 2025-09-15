Gran preocupación por Lily Collins en su paso por la Fashion Week de Nueva York

En el epicentro de la Semana de la Moda de Nueva York, la actriz Lily Collins, una de las figuras más queridas de la actuación actual, se convirtió en el centro de atención. Conocida por su papel en la exitosa serie de Netflix, Emily en París, Collins, de 36 años, deslumbró con su presencia y el sofisticado conjunto de Calvin Klein que lució.

Sin embargo, más allá de la elegancia, su apariencia generó un debate intenso en las redes sociales. El atuendo, un diseño de dos piezas en color blanco que dejaba al descubierto su abdomen, provocó preocupación entre los internautas. Muchos señalaron que su extrema delgadez no parecía saludable, lo que avivó la especulación sobre una posible recaída en los trastornos alimenticios que la actriz ha superado en el pasado.

Este tema no es ajeno a Collins. En 2017, la actriz abordó abiertamente su lucha contra la anorexia nerviosa en su libro autobiográfico, Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me. Esta revelación previa ha sido utilizada por los usuarios para justificar su inquietud, sugiriendo que la estrella podría estar enfrentando nuevamente estos problemas.

Las críticas también se han centrado en la responsabilidad de Collins como figura pública. Algunos internautas han condenado su imagen, argumentando que podría enviar un mensaje equivocado a sus seguidores más jóvenes, incitándolos a adoptar hábitos alimenticios perjudiciales.

Pese a la controversia, la actriz ha mantenido silencio. En lugar de responder a los comentarios negativos, ha utilizado su cuenta de Instagram para mostrar con orgullo su participación en el evento, ignorando las críticas recibidas en sus publicaciones.