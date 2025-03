La tensión se hizo sentir este martes 25 de marzo en la casa de Gran Hermano (Telefe), luego de que la producción emitiera un contundente comunicado para anunciar la sanción a cinco de los participantes por violar una de las reglas fundamentales del reality.

La polémica se desató cuando algunos jugadores escucharon gritos provenientes del exterior y realizaron comentarios al respecto dentro de la casa, lo que está terminantemente prohibido. Tras varios episodios similares en los últimos días, la producción decidió actuar con firmeza.

"Comprendo que ustedes no pueden evitar los gritos del exterior, obviamente son inesperados. Simplemente suceden. Pero lo que sí pueden y deben hacer es respetar el protocolo que rige para estas ocasiones", expresó la voz de Gran Hermano en un mensaje que resonó en la casa.

El comunicado continuó con un claro llamado de atención: "En estos últimos días, distintos gritos irrumpieron la casa y lamentablemente advertí que no todos los jugadores respetaron la prohibición de hablar sobre estas cuestiones. Para que les quede totalmente claro, vuelvo a explicarles: no tienen permitido expresar ninguna opinión o palabra acerca de los gritos. Hagan de cuenta que no escucharon nada".

La advertencia fue tajante y dejó en evidencia la molestia de la producción ante los reiterados incumplimientos: "No es una regla novedosa, no estoy diciendo algo que no conocían, pero se empecinan en desobedecerme. Desde este fin de semana, esta orden fue quebrantada por más de una persona".

Finalmente, Gran Hermano dio a conocer los nombres de los infractores: "Presten atención porque voy a nombrar a cinco de ustedes. Cinco jugadores se encuentran en infracción. Esos jugadores son Chiara, Luz, Sandra, Bati y Furia. Todos ustedes recibirán una sanción. A partir de este momento, están nominados, es decir, forman parte de la placa de esta semana y no podrán ser salvados por el líder".

Minutos más tarde, Santiago del Moro confirmó que la placa será de tipo negativa. Este miércoles 26 de marzo, todos los participantes deberán votar para definir la nómina final de cara a la gala de eliminación que se realizará el domingo 30.

Con esta fuerte sanción, el reality vuelve a sacudir la convivencia y reaviva la tensión entre los jugadores en una semana decisiva dentro de la competencia.