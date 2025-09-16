Gustavo Cordera: dos entrevistas entre la polémica, la cancelación y las disculpas

Gustavo Cordera volvió al centro de la escena mediática con motivo de la presentación de su nuevo disco y su próximo show. En las últimas horas, el exlíder de Bersuit Vergarabat participó de dos entrevistas de alto impacto: primero en el ciclo de streaming Gelatina, conducido por Pedro Rosemblat, y luego en Otro día perdido, el programa televisivo de Mario Pergolini en la pantalla del Trece.

La doble aparición no pasó desapercibida. En ambos espacios se reflotó la polémica por los dichos de Cordera en 2016, cuando durante una charla en la escuela de periodismo TEA pronunció frases misóginas que generaron un repudio social masivo y su exclusión de la vida pública.

La entrevista con Pedro Rosemblat

El paso de Cordera por Gelatina desató una ola de críticas en redes sociales y entre sectores feministas, que cuestionaron tanto la defensa del músico como el hecho de que se le diera espacio en un ciclo de gran llegada a audiencias jóvenes.

Durante la entrevista, Cordera habló del proceso de ostracismo que vivió desde sus declaraciones: “Fueron seis o siete años donde no pude tocar en ningún festival, donde no me pasaban en ninguna radio, ni se me podía nombrar”, afirmó.

Rosemblat, por su parte, quedó en el centro de la controversia. El conductor explicó que la invitación surgió tras un reclamo del propio Cordera, molesto por el uso de canciones de Bersuit en los jingles del programa. “Sabíamos que iba a generar repudios, no es que no la vimos venir”, reconoció, aunque defendió su decisión: “Decirle que no, también era un problema. Porque anular algunas palabras o discursos está alejado de la búsqueda que tenemos nosotros”.

Sin embargo, el periodista admitió que su desempeño como entrevistador pudo haber sido demasiado complaciente: “Si me dicen que estuve condescendiente, tienen razón. Es cierto”.

El paso por el programa de Mario Pergolini

Durante la tarde noche del lunes, Cordera visitó el ciclo Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece. Allí, en un tono más reflexivo, aprovechó para pedir disculpas públicas por primera vez desde aquel episodio de 2016.

“Hace muchos años tuve la mala fortuna y la desgracia de haberme equivocado. Dije algo en un lugar y de una manera que lastimó a mucha gente, y quiero pedir disculpas públicamente. Quiero cerrar esa herida definitivamente”, expresó el músico en medio de un clima de silencio en el estudio.

Cordera aseguró que nunca buscó dañar a nadie y sostuvo que su intención como artista es tender puentes: “Las canciones son justamente puentes para que las partes se junten. No voy a pedir perdón porque cada uno tiene sus tiempos, pero sí quería pedir disculpas”.

El cantante también se permitió un mensaje más amplio: “Mi sueño es que este país, que está tan fracturado, pueda sanar. El amor es la única forma de reparación frente a estas cosas”.

Entre la polémica y la reconciliación

La reaparición pública de Cordera, marcada por el contraste entre la polémica en la entrevista con Rosemblat y el pedido de perdón en el programa de Pergolini, reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad de los medios y el lugar que pueden ocupar en el presente figuras que fueron “canceladas” por declaraciones que dejaron una huella social profunda.

