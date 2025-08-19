Habló Andrés Gil, el actor señalado como el amante de Gimena Iccardi

En medio del escándalo que sacude al mundo del espectáculo, el nombre de Andrés Gil quedó nuevamente en el centro de la escena tras conocerse la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez por una infidelidad de la actriz. Aunque Accardi brindó declaraciones en el programa Sería Increíble (Olga) y negó rotundamente que su compañero tenga relación con el hecho, el actor consideró necesario salir a aclarar la situación.

“Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, escribió Gil en sus historias de Instagram, sobre un fondo negro y con un mensaje contundente. “Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, agregó el actor, que hace unos meses fue papá de Pino junto a Cande Vetrano.

Por su parte, Gimena Accardi enfatizó que la persona involucrada en el affaire no pertenece al ambiente artístico. “Es alguien random que no tiene nada que ver con el medio”, aseguró, y manifestó su preocupación por el daño que están recibiendo personas inocentes. “Se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver, que es familia, y eso sí necesito que frene”, sostuvo.

Visiblemente afectada, la actriz reconoció su error y explicó que se encuentra dolida tanto por haber lastimado a Nicolás como por el sinfín de especulaciones que surgieron en redes sociales. “Yo me la banco porque me puedo hacer cargo de una infidelidad que cometí, pero no me puedo hacer cargo de la persona que se dice que es. Esto es tan simple como eso”, concluyó.