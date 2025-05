En medio de rumores que lo señalan como el tercero en discordia en la relación entre Laurita Fernández y Peluca Brusca, Emiliano Toper, asistente en Bienvenidos a Ganar, habló por primera vez y aclaró su vínculo con la conductora. Lo hizo en una entrevista con Intrusos, donde respondió con humor y cierto fastidio ante las versiones que lo involucran sentimentalmente.

“No estuve en pecado con Laurita, sino solamente en lo laboral”, dijo entre risas, desmintiendo cualquier relación amorosa con Fernández. Aunque reconoció que “es una linda chica”, dejó en claro que no intentaría nada con ella: “No la encararía porque es la novia de un compañero mío”.

Los rumores se intensificaron luego de que Laurita admitiera en declaraciones recientes que su relación con Peluca “no está pasando por el mejor momento”. A esto se sumó una supuesta suspensión de Toper del programa, sobre la cual también se refirió: “La única verdad es que me enteré que estaba suspendido ayer, cuando estaba volviendo en colectivo a mi casa”.

Durante la entrevista, la panelista Karina Iavícoli le recordó los dichos de Pepe Ochoa, quien había asegurado que la suspensión obedecía a supuestos encuentros entre Toper y Laurita, además de involucrarlo en vínculos con otras mujeres del canal, como Coki Ramírez. “¡Tremendo! No hay nada de cierto. En realidad, no me gusta que se diga mentiras. Si me involucran sentimentalmente y hay algo cierto, no pasa nada, pero no fue así”, respondió Toper, buscando cerrar el tema con una sonrisa.

Por último, contó cómo fue su ingreso al equipo de Bienvenidos a Ganar, y destacó que fue el propio Peluca quien lo convocó. “Entré por Pelu. Ya habíamos trabajado en Tenemos Wifi, un programa que él hacía para Kuarzo, y quedó buena onda de ahí”, recordó.

Con tono relajado, pero firme en su desmentida, Toper intentó despegarse de los rumores, mientras la tensión en el detrás de escena del programa continúa generando repercusiones.