El lunes 24 de junio marcó el debut de Homero Pettinato como conductor en Reacción en cadena, el nuevo ciclo de entretenimientos que El Trece incorporó a su grilla. Sin embargo, los primeros números de audiencia no habrían colmado las expectativas del canal, lo que encendió las alarmas sobre la continuidad del programa.

En Entrometidos en la Tele (Net TV), el periodista Tomás Dente reveló que en la emisora del Grupo Clarín estarían evaluando con cautela el rendimiento del ciclo. “El Trece está esperando que termine el Mundial de Clubes porque ellos sostienen que le está chupando el rating solo a Homero Pettinato. Rara esa hipótesis”, comentó con escepticismo.

Dente cuestionó la lógica de esa lectura: “Los números no variaron ni en América, ni en la TV Pública, ni en Canal 9, ni en Net. En ningún canal de aire... solo le está chupando rating a Homero Pettinato”. Según el periodista, la permanencia del programa podría estar en riesgo si el promedio de audiencia no mejora. “Ayer midió 3.2 y hoy 2.6. Si esto sigue así, yo ya me animo a decir que corre riesgo de acá a un mes”, adelantó.

Por su parte, Pettinato se mostró tranquilo frente a las especulaciones. En una entrevista con Intrusos (América TV), celebró su estreno con entusiasmo: “Al fin debuté, desde adolescente que estaba esperando este momento y se dio”. Consultado sobre la repercusión y las críticas, el conductor aseguró no prestar atención a las cifras: “No pregunto por rating ni repercusiones. El canal respetó eso, a mí nadie me dijo nada. Me baso en mi Instagram y en el cariño de la gente, que fue muchísimo”.

Con su característico humor, agregó: “Me pone un poco nervioso, pero yo creo que salió divertido y seguimos grabando. Hay que seguir”. Sobre su permanencia en pantalla, reconoció con sinceridad: “Si al gerente le gusta te dejan y si no, te levantan y te enterás ese día. Lo entiendo así”.

Finalmente, el hijo del reconocido periodista Roberto Pettinato lanzó un irónico reclamo familiar: “No hablé con él esta semana, te lo juro. Quiero hacer un reclamo paterno: dejá de reventar los departamentos, que algo nos tiene que quedar”.

Mientras El Trece evalúa los próximos pasos y espera el fin del evento deportivo que podría estar afectando la audiencia, Reacción en cadena continúa al aire con la incertidumbre típica de los primeros desafíos en la televisión abierta.