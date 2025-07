La influencer Sofi Gonet, conocida en redes como "la Reini", volvió a ser tendencia tras publicar un video con un fuerte descargo sobre una expareja. Aunque no mencionó nombres, los usuarios no tardaron en identificar al destinatario: Homero Pettinato, su exnovio. La viralización del clip desató una ola de críticas hacia el hijo de Roberto Pettinato, quien salió a responder públicamente en el programa Olga.

En su relato, Gonet denunció situaciones que calificó de insalubres y desagradables: desde convivir con una “rata” hasta sufrir “picazón por ácaros y garrapatas”. También aseguró que su ex comía en la cama, volcaba salsas y se limpiaba con su cabello. Ante el revuelo, Pettinato negó rotundamente algunas acusaciones, pero eligió no confrontar. “No tengo una ratita, es una mentira vil y maligna. Nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía. Fue una persona maravillosa, la quise mucho”, dijo.

A pesar de la ola de hate que recibió en redes —“me dicen gordo, desagradable, horrible”, enumeró—, sostuvo: “Si ella necesita hacer esto para sanar, lo respeto”. También expresó su desconcierto: “Nos separamos en buenos términos. No entiendo qué pasó en el medio”. Aunque los detalles siguen generando polémica, Homero eligió cerrar el tema con una frase que intentó poner paños fríos: “La gente que amé, la voy a querer siempre”.