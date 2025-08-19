Homo Argentum: Guillermo Francella rompió el silencio sobre su último trabajo

Guillermo Francella atraviesa un momento de gran éxito gracias a Homo Argentum, la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat que se convirtió en uno de los grandes fenómenos del año. Sin embargo, el filme también cosechó fuertes cuestionamientos por parte de algunas figuras del ambiente artístico, lo que generó polémica en torno a la producción.

Tras algunos días de silencio, el actor decidió responder a las críticas en una entrevista concedida a Jonatan Viale en Radio Rivadavia. “No te voy a meter en el barro porque lo prometí y, segundo, no merecés estar en el barro, porque le das alegría a la gente”, manifestó el conductor de Pan y Circo al iniciar el diálogo.

Homo Argentum logró convocar a 470.000 espectadores entre el jueves y el domingo, una cifra que Francella calificó como “una maravilla”, teniendo en cuenta el contexto actual del cine nacional. También destacó la importancia de que el público haya vuelto a las salas: “Hace mucho que la gente no concurre al cine. Muchos amigos me dijeron ‘volví al cine después de tanto tiempo, solo para verte’”.

En ese sentido, subrayó que la película genera diversas emociones: “La gente se divierte y se emociona. La película abre temas y estamos felices de que eso esté pasando”.

Consultado sobre las críticas recibidas y la sensibilidad actual respecto del humor, el periodista Lucas Morando fue directo: “Vos sabés que hay un montón de quilombo con lo que se dice. ¿Pensás ‘si digo esto me van a cancelar’?”. Francella fue claro en su respuesta: “No. Eso pasa más por los guionistas que quieren escribir. Después está en mí elegir el contenido. Rechazo cosas que no me gustan o personajes que no son compatibles con lo que tengo ganas de hacer, o que se parecen a algo que ya hice”.