Iliana Calabró rompió el silencio y se mostró visiblemente molesta por las reiteradas asociaciones mediáticas que la vinculan con los delitos cometidos por su exmarido, Fabián Rossi, condenado a cuatro años y medio de prisión por la causa conocida como “La ruta del dinero K”. En diálogo con Puro Show, la actriz expresó su malestar y reconoció no estar atravesando un buen momento personal.

“Me tienen harta, ustedes saben mi vida. ¿Díganme qué excentricidad tengo? No tengo 10 autos ni un country”, lanzó, cansada de la opinión pública. Además, aclaró que todo lo que tiene es fruto de su trabajo o de la ayuda familiar: “Lo único que tengo me lo gané trabajando o me lo dio mi papá. Como toda familia argentina, necesitamos un empujoncito”.

Calabró, con una extensa trayectoria en el medio artístico, también puso en valor el esfuerzo de los suyos: “Somos una familia laburante, como buenos italianos. Trabajo para dejarle algo a mis hijos. No voy a permitir que ensucien mi nombre”. Con firmeza, concluyó: “No quiero saber más nada de nada”.