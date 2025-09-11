El regreso de La Voz Argentina (Telefe) no solo trajo emoción renovada al prime time televisivo, sino también una jugada estratégica que redefine la competencia: la incorporación de los co-coaches y un sistema de votación inédito en el denominado 2° Round. Esta nueva dinámica convirtió la última gala en un verdadero punto de inflexión, especialmente para los integrantes del equipo de Lali Espósito.

Con la participación de figuras como La Joaqui, Tiago PZK, Pablo Tamagnini y Valeria Lynch en el rol de co-coaches, el certamen subió la vara para los jóvenes talentos. Cada participante debió defender su lugar con una performance individual frente a un jurado ampliado, donde los coaches rivales y sus aliados musicales evaluaron con puntaje del 1 al 10. La decisión final ya no depende únicamente del coach principal, lo que abrió un juego de alianzas y tensiones dentro del show.

En la gala de eliminación del equipo de Lali, siete voces se disputaron apenas seis lugares: Alan Lez, Iara Lombardi, Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni, Rafael Morcillo y Lola Kajt. La cantante pop salvó de manera directa a tres de ellos —Alan Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi—, dejando el destino de los otros cuatro en manos del puntaje colectivo de coaches y co-coaches.

Fue allí donde brilló el talento sanjuanino de Jaime Muñoz Cantos, quien logró asegurarse la continuidad en el certamen gracias al voto favorable del jurado ampliado y a su interpretación de “Pasional”. Su nombre fue anunciado entre los artistas que superaron el corte junto a Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo, mientras que Lola Kajt quedó fuera de competencia tras obtener la menor puntuación.

La eliminación de Lola, marcada por agradecimientos y aplausos, dejó en evidencia la intensidad emocional de esta nueva fase. Pero la verdadera noticia de la noche estuvo en la confirmación de Jaime Muñoz, quien supo capitalizar su talento y mantenerse firme en un escenario cada vez más exigente.

Con esta transformación del formato, La Voz Argentina no solo gana en competitividad, sino que también pone a sus participantes frente a un desafío mayor: destacarse en un esquema de votación múltiple. En ese terreno, Jaime Muñoz Cantos emerge como uno de los nombres a seguir dentro del equipo de Lali Espósito, con proyección para continuar su camino en el reality y, quizás, más allá del programa.