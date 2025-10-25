Imputaron al ex de Lowrdes Fernández y deberá seguir preso

El empresario Leandro García Gómez, pareja de la cantante Lowrdez Fernández -integrante de la icónica banda pop Bandana-, fue formalmente imputado por el delito de "privación ilegítima de la libertad".

La noticia fue confirmada a la agencia Noticias Argentinas, marcando un giro judicial en el escándalo que conmocionó al mundo del espectáculo. Se espera que García Gómez sea indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone, en un proceso que complica seriamente su situación legal.

La imputación surge tras un gran operativo policial que tuvo lugar en un departamento de la calle Ravignani al 2100, en el barrio porteño de Palermo. En esa intervención, el empresario fue detenido, mientras que la artista fue rescatada y asistida de inmediato por el SAME, siendo trasladada al Hospital Fernández, donde afortunadamente recibió el alta médica durante la madrugada del viernes.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, fue la encargada de elevar la imputación por el grave delito de "privación ilegítima de la libertad", poniendo el foco en los hechos que derivaron en el rescate de la vocalista de Bandana. El caso mantiene en vilo al ambiente artístico, a la espera de la declaración indagatoria del acusado.