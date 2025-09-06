Indiganda, Marcela Tauro abandonó el piso de Intrusos

Un momento de alta tensión se vivió en Intrusos (América TV), cuando Marcela Tauro decidió abandonar el programa en medio de un cruce con sus compañeros.

El conflicto comenzó durante un debate sobre una vieja temporada teatral de Carmen Barbieri, dirigida entonces por su marido Santiago Bal. En aquel tiempo, la capocómica descubrió públicamente la infidelidad de Bal con Ayelén Paleo, hecho que marcó un antes y un después en su vida personal y laboral. La charla derivó en recuerdos sobre cómo Barbieri quedó acompañada por su hijo, Fede Bal, aunque en los ensayos seguía atendiendo más las indicaciones de su expareja Beto César, lo que motivó su salida de la obra.

En ese contexto, Andrea Taboada sugirió que Barbieri confiaba en el “ojo artístico” de César. Fue entonces cuando Tauro lanzó un comentario que desató la incomodidad: “¿Más que en tu propio hijo?”. Sus palabras generaron confusión entre los panelistas y Pablo Layus intentó intervenir con otra frase que no hizo más que encender la tensión: “No hay nadie más sospechoso que el propio ladrón”.

Molesta por la situación, Tauro se levantó de su silla y expresó a los gritos: “En este momento decreto que me retiro. Soy la icónica del programa, andá a cagar”. Sorprendido, el conductor Rodrigo Lussich explicó al aire: “Se retiró del piso. La vamos a respetar a Marcela. No va a volver, dijo. Es la icónica del programa. Le cayó mal que intentara decir una cosa y ustedes interpretaran otra. Entramos en un momento de tensión impensado”.

Finalmente, la panelista regresó al ciclo sin mediar explicación. La producción decidió no hacer referencia a su retorno, pero las cámaras la enfocaron en un clima más distendido, bailando y con una sonrisa que marcó el cierre de un episodio tan inesperado como explosivo.