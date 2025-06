Indignada, Florinda Meza estalló contra la serie "Chespirito"

La actriz mexicana Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños y figura emblemática de El Chavo del 8, criticó con dureza la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo, al considerar que tergiversa la verdad, la retrata injustamente y fue realizada sin su consentimiento, a pesar de ser la curadora oficial de la obra del recordado humorista.

Meza alzó la voz a través de un video difundido en el programa Desayuno Americano (América TV), donde expresó su indignación por el tratamiento que recibió en la producción impulsada por los hijos del primer matrimonio de Gómez Bolaños. “Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños. Total mentira”, aclaró al inicio del mensaje, antes de exponer su malestar.

“Sé, de muy buena fuente, que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera”, lamentó la actriz, quien fue pareja del comediante durante más de tres décadas. Luego, planteó con ironía: “Pero... ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto?”.

Florinda Meza también denunció que no fue consultada en ningún momento: “A mí nadie me ha informado nada. Nadie me ha hecho tan siquiera una llamada telefónica. O sea, ¿tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive?”. Y fue aún más tajante al referirse al uso de su imagen: “Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad. Es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho”.

Según trascendió, en la ficción Meza es presentada como una figura negativa, señalada como una mujer ambiciosa y causante de la ruptura del primer matrimonio de Gómez Bolaños. Este retrato ha reavivado el conflicto de larga data entre la actriz y los hijos del comediante, quienes desde hace años se disputan el legado artístico y moral del creador de Chespirito.

Mientras la serie avanza en su producción, resta saber si Florinda Meza tomará acciones legales contra la familia de su esposo y la productora responsable del proyecto, en defensa de su imagen y de su rol dentro de la historia del humorista más influyente de la televisión hispana.