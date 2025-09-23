Una nueva etapa de los Rounds en La Voz Argentina (Telefe) dejó a un coach con un sabor amargo. Luck Ra no pudo ocultar su fastidio al ver que la decisión final del jurado dejaba a su equipo con una integrante menos. Aunque las reglas del programa son claras, el rostro del cantante cordobés reflejó una indisimulable molestia al escuchar el veredicto de sus colegas.

Este lunes 22 de septiembre, el Team Luck Ra se enfrentó al tercer Round de la competencia. Seis talentos subieron al escenario, pero solo cinco lograrían continuar. A diferencia de las etapas anteriores, este Round estableció batallas de a pares, lo que elevó la tensión en el estudio.

Una eliminación que desató polémica

Luego de una divertida interpretación de "Hola perdida" junto a su coach, los participantes Lucas Barros, Federico Mestre, Emma Roach, Nathalie Aponte, Thomas Dantas y Nicolás Behringer se presentaron ante el jurado, que incluía a Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Miranda!.

Luck Ra seleccionó a Federico, Nathalie y Nicolás como ganadores de sus respectivas batallas, enviando a Lucas, Emma y Thomas a una segunda oportunidad. En esta instancia, los tres debieron cantar en solitario para ser evaluados. A pesar de que Lucas Barros sufrió un traspié al olvidar parte de la letra de su canción, la votación final de los coaches fue contundente: Thomas Dantas y Lucas Barros continuaron en el programa, y Emma Roach se convirtió en la participante eliminada.

La decisión generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los fans expresaron su desacuerdo con la expulsión de Emma, quien había protagonizado un parejo dueto de "Beautiful" junto a Nathalie.

La reacción de Luck Ra y el mensaje de Emma

Emma, visiblemente emocionada, tomó su eliminación con deportividad. "Tengo un poquito de angustia, pero estoy bien. Creo que fue una cuestión de mínimos detalles", dijo la joven, destacando que su experiencia en el programa fue "espectacular".

Sin embargo, Luck Ra no pudo disimular su malestar. A pesar de aplaudir forzadamente el resultado, su rostro demostró el disgusto con el veredicto. No obstante, se acercó a Emma para abrazarla y desearle un futuro prometedor en la música, augurando que su talento la llevará lejos.

Con la salida de Emma, el Team Luck Ra se mantiene en la competencia con Lucas Barros, Federico Mestre, Nathalie Aponte, Thomas Dantas y Nicolás Behringer, quienes seguirán luchando por el gran premio de La Voz Argentina.