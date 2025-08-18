Inesperada reconciliación: Pampita y Martín Pepa, juntos nuevamente

La calma sentimental le duró poco a Pampita. A poco más de un mes de confirmar su separación de Martín Pepa -el pasado 9 de julio- la modelo volvió a ser fotografiada junto al empresario, en imágenes que dan cuenta de una evidente reconciliación.

Las postales, tomadas tras un torneo en los Hamptons (Estados Unidos), los muestran caminando de la mano y compartiendo sonrisas que despejan cualquier tipo de especulación. Fue Pochi, de la cuenta Gossipeame, quien difundió las fotografías, rápidamente replicadas por los medios. “La imagen fue captada ayer durante un partido y la tomó Agustina Lacroze”, precisó el periodista Luis Bremer en Desayuno Americano, donde celebraron este nuevo capítulo del vínculo.

La separación había salido a la luz mientras Pampita disfrutaba las vacaciones de invierno en Villa La Angostura, luego de regresar con mal semblante de un viaje a Estados Unidos. Según trascendió, ese viaje habría marcado un punto de quiebre en la relación.

De acuerdo a versiones que dio a conocer Evelyn Von Brocke en Los profesionales de siempre (El Nueve), la ruptura se produjo tras una discusión relacionada con el mundo del polo, ámbito al que pertenece Pepa. “Vos te metiste con mi trabajo y con eso no se mete nadie, porque yo no me meto con el tuyo. Esto se terminó”, le habría dicho el empresario, molesto por ciertos comentarios de la modelo.

Siempre según Von Brocke, Pepa insistió en que “no se había entendido la vida que implica el polo”, y sostuvo que había tolerado demasiada exposición mediática. Hoy, todo indica que aquel enojo quedó atrás. Las recientes imágenes muestran un clima de armonía y reavivan una relación que hace apenas semanas parecía no tener retorno.