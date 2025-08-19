Inesperado: confirman que Gimena Accardi le fue infiel a Nico Vázquez

Tras el inesperado anuncio de separación que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi compartieron en redes sociales, comenzaron a trascender los motivos que habrían desencadenado el final de la relación. Según reveló Ángel de Brito en su programa LAM, el actor habría descubierto pruebas que confirmarían una infidelidad por parte de su expareja.

De acuerdo con el periodista, Vázquez sospechaba desde hacía tiempo que la crisis que atravesaba la pareja excedía el desgaste habitual. “Finalmente, Nico comprobó que Gimena mantenía un vínculo con otra persona desde hace varios meses”, señaló. Y agregó que hay otras personas del entorno que ya estaban al tanto de la situación. Aunque evitó dar el nombre del tercero en discordia, aseguró que se trata de una figura conocida del medio artístico que, además, está casado.

El anuncio oficial de la separación se dio a través de un comunicado conjunto publicado en las redes de ambos. “Después de compartir 18 años de vida, acompañándonos en las buenas y en las malas, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”, expresaron, al tiempo que destacaron que no se trató de una decisión sencilla.

En el mensaje, los actores subrayaron el amor, el respeto y la historia en común que los une, y reconocieron que en los últimos tiempos habían hecho todo lo posible por sostener la relación. “A veces lo más sano es soltar”, reflexionaron. Finalmente, pidieron al público que acompañe este proceso con comprensión y respeto, destacando que seguirán unidos por el cariño y los buenos recuerdos compartidos.