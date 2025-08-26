Inesperado: se filtraron todos los resultados de los playoffs de La Voz Argentina

Cuando ya nadie pensaba en sorprenderse con lo que sucede en La Voz Argentina, en la madrugada de este martes 26 de agosto, por un error de producción, se conocieron los resultados de todos los playoffs del certamen.

A través de mensajes automáticos que seguramente debieron salir en los días posteriores, se detalló cada uno de los cantantes que dependen de la decisión del público y los fanáticos para seguir en carrera.

En esta instancia del programa, los once participantes cantan solos y cinco son salvados por el líder del team, los restantes pasan a una votación telefónica organizada en los canales oficiales del envío.

Playoffs

Desde este domingo 24, los playoffs arrancaron con el team de Lali Espósito y, desde el lunes, se sumaron algunos artistas elegidos por Luck Ra. Tanto Soledad Pastorutti como los Miranda deberían esperar unos días, pero todo cambió cuando los mensajes se viralizaron en una fecha incorrecta.

Así, se supo que del team de la nacida en Arequito no fueron elegidos Ezequiel, Guustavo, Laila, Leandro, Mauricio/Agustín y Valentina.

Por el lado del popular dúo del pop integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, los menos favorito resultaron: Aimel, Abril, Fedec, Emiliano, Lisandro y Eugenia.

Todos con Eduardo

Lo más “grave” para los sanjuaninos es que, por esta filtración, nos enteramos que Eduardo Desimone también quedó fuera de los seleccionados por Luck Ra y deberá contar con el apoyo local para seguir en carrera.

Junto al joven nacido en San Juan, luchan por un puesto en La Voz Argentina, Camila, Jacqui, Lucía, NicolásB, Enrique y Tomás.

Por otro lado y, para felicidad de muchos, el joven Jaime Muñoz Cantos fue el segundo favorito de Lali Espósito por su interpretación solista de “La Barca” de Luis Miguel.

Como era de esperar, en las redes sociales, el hecho marcó tendencia entre los fanáticos y haters del ciclo de Telefé.