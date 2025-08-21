Internaron al "El Polaco" por un problema de salud

Hace apenas unas semanas, la noticia de que El Polaco acompañaría a su hija Sol -fruto de su relación con La Princesita Karina- en su viaje de egresados a Bariloche había generado gran expectativa en el mundo del espectáculo. Sin embargo, un problema de salud obligó a modificar los planes y dejó al cantante afuera de la travesía que tanto él como los adolescentes esperaban compartir.

El periodista Leo Arias informó en su cuenta de X que el referente de la cumbia se encuentra internado por un forúnculo en un glúteo, lo que le impide viajar en las fechas previstas. “Está internado, Pilar Smith cuenta que El Polaco no podrá ir al viaje de egresados con su hija. Tiene un forúnculo en un glúteo”, escribió. Aunque el cuadro no reviste gravedad, sí resultó más molesto y complejo de lo que se creía en un inicio, obligando al cantante a recibir asistencia médica.

“La idea es poder recuperarse para viajar en unos días”, agregó Arias, citando a Smith, quien detalló que la posibilidad de que El Polaco se sume más adelante dependerá de la evolución de su salud. Mientras tanto, Sol emprenderá con sus compañeros el viaje más esperado de su vida escolar.

El propio músico había manifestado semanas atrás su entusiasmo por la experiencia. En diálogo con Urbana Play confesó entre risas: “Me voy al viaje de egresados como padre acompañante, ahora en agosto. Me votaron todos los alumnos. Escuchame: los 33 alumnos me votaron. Voy a llevar muchas camperas para guardar petacas”.