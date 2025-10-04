Invitados confirmados en las mesazas de Mirtha y Juana

Este fin de semana, la pantalla de El Trece volverá a girar en torno a dos mesas ya clásicas de la televisión argentina. De la mano de Mirtha Legrand y Juana Viale, el ciclo combinará actualidad, política, cultura y entretenimiento, con invitados de trayectoria diversa que garantizan debate e intercambio.

El sábado 4 de octubre a las 21:30, Mirtha encabezará La Noche de Mirtha con una mesa plural. Allí estará Federico Bal, actor, director y conductor, consolidado desde hace más de una década como una de las caras visibles del espectáculo y figura actual de Resto del Mundo. A su lado, la abogada penalista Elba Marcovecchio aportará una mirada desde el derecho y la coyuntura social, reconocida por su rol en mediáticos casos judiciales y en la esfera pública.

El periodismo político tendrá representación en Gonzalo Aziz, especialista en temas parlamentarios y habitual en el Noticiero Trece. También participará Graciela Ocaña, diputada nacional y exministra de Salud, referente en temas de transparencia y políticas sanitarias. Además se sentará a la mesa Gabriel Oliveri, empresario hotelero y comunicador vinculado al mundo del lujo y las relaciones públicas.

Por su parte, el domingo a las 13:45, será el turno de Juana Viale al frente de Almorzando con Juana. La mesa reunirá al chef Christophe Krywonis, figura de la gastronomía televisiva y jurado en exitosos certámenes culinarios; Tini de Bucourt, exmodelo internacional y referente del style coaching en Argentina; y Ximena Capristo, actriz y panelista con una extensa carrera en medios y espectáculos.

El humor llegará de la mano de Maxi de la Cruz, consagrado en Uruguay y popularizado en la Argentina por Peligro: Sin Codificar. La mesa se completará con Rocío Igarzábal, actriz y cantante surgida de Casi Ángeles y Teen Angels, quien consolidó su carrera en la música y la comedia musical.

De este modo, Mirtha y Juana vuelven a ofrecer dos propuestas que entrelazan pluralidad de voces y momentos de intimidad televisiva, con el sello inconfundible de la “Chiqui” y su nieta al frente de los programas más emblemáticos del fin de semana.