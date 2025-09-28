Invitados confirmados para La Peña de Morfi

Este domingo 28 de septiembre, desde las 11:30, Telefe emitirá una nueva entrega de La Peña de Morfi, el clásico ciclo de música y gastronomía conducido por Lizy Tagliani y Diego Leuco. Fiel a su esencia, la propuesta combinará shows en vivo, cocina, humor y entrevistas en una jornada pensada para disfrutar en familia.

La gran figura invitada será Abel Pintos, quien celebrará sus 30 años de carrera con un show íntimo en el que repasará algunos de sus mayores éxitos. También estará presente la cantante española Lola Índigo, que llegará al escenario con su estilo urbano y pop latino, sumando frescura a la programación.

La tradicional sección La Pulpería contará con la presencia de Alfredo Casero y Alacrán, dos referentes del humor argentino. Casero desplegará su sello irreverente y creativo, mientras que Alacrán aportará sus clásicos monólogos cargados de humor directo.

La cocina tendrá nuevamente un lugar central con las recetas de Santiago Giorgini, Felicitas Pizarro y Rodrigo Cascón, quienes sorprenderán con propuestas ideales para compartir en la mesa dominical. Además, Ariel Rodríguez presentará la actualidad deportiva con todo lo que hay que saber de la semana.

Especial Martín Fierro

A partir de las 16:30, el ciclo ofrecerá una cobertura especial dedicada a los Premios Martín Fierro, que se entregarán el lunes 29 de septiembre desde las 19 por Telefe. La Peña brindará un anticipo con nominados, predicciones, curiosidades y todos los detalles de la antesala a la gran fiesta de la televisión argentina.

Con esta combinación de música, humor y cocina, La Peña de Morfi confirma por qué sigue siendo uno de los programas más emblemáticos de la televisión nacional.