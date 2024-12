Este lunes, una periodista de Canal 13 San Juan se lució en la pantalla del Trece, en el ciclo que conduce Guido Kaczka, y que entrega diez millones de pesos como premio.

Todo ocurrió en "The Floor, la Conquista", la competencia de formato internacional que noche a noche, conquista a los fanáticos del entretenimiento extremo. Allí estuvo Itahisa Méndez representando a la provincia y mostrando sus conocimientos y simpatía.

La sanjuanina llegó al ciclo con su carisma que la caracteriza: “Nos citaron a las 10.30 horas de la mañana, teníamos peluqueros, maquilladores, uno tiene que llevar su ropa, todo muy organizado. Ahí nos tomaron fotos luego comimos, todo es muy espectacular porque hay mucha gente laburando ahí”, comenzó diciendo Itahisa.

Luego la periodista sumó: “Antes te hacían ir a la prueba de cámara y ahí completé una planilla en donde puse a qué me dedico y demás cosas para que ellos te den la categoría. A mi me tocó ‘en directo’ porque tenía mucho que ver conmigo, con que me encanta la música, desde chica voy a recitales y me dije ‘es la mía’”, recordó.

“Hicimos como un ensayo en donde nos explicaron cada cosa, muy organizado todo a la perfección. El programa se va grabando, es prácticamente en vivo, no cortan nunca y todo es muy espontáneo”.

Acerca de su participación, Méndez dijo: “Cuando le tocó al chico de al lado, que me eligió y yo estaba muy nerviosa y fue como dije ‘ya está’, subimos y perdí por muy poquito, los tres que fallé los sabía, ahora veo el programa y me quiero morir, pero bueno, estás ahí, las luces, los nervios, la presión… es un montón".

"Estaba nublada y no ves el tiempo que te queda. Mi derrota fue dignísima y todo fue muy divertido. Lo volvería a hacer porque me encantó, me hubiese gustado llevarme un par de millones”, comentó la comunicadora divertida.

Para cerrar y evaluando su experiencia Itahisa dijo: “Conocí gente espectacular, la pasé muy bien. Tuvo muy buenas repercusiones en las redes sociales, todo el mundo me felicitó a pesar de mi derrota. Me encantó porque estuvo muy divertido”.