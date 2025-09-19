La noche del certamen televisivo estuvo marcada por la emoción y los nervios. Jaime Muñoz, representante de San Juan, interpretó el clásico “Penumbras” de Sandro y conquistó al jurado con una presentación intensa y llena de sentimiento. Su actuación le permitió asegurarse un lugar en la próxima etapa de la competencia.

La devolución más efusiva llegó de parte de Soledad Pastorutti, quien celebró la seguridad del participante sobre el escenario. “Me fascinó tu parada, todos esperábamos esta versión de vos y la rompiste. Sos uno de mis preferidos: cantes lo que cantes, a mí me va a gustar”, expresó la cantante, visiblemente conmovida.

Por su parte, Luck Ra valoró la entrega de Jaime y subrayó el esfuerzo detrás de la interpretación: “Se nota que le pusiste ganas”.

La definición llegó en un clima cargado de expectativa, ya que los puntajes del jurado —con excepción de Lali Espósito, que no participó en esta ronda— fueron los que determinaron la continuidad de los artistas. Tras momentos de tensión, finalmente se anunció que Muñoz avanzaba en la competencia, lo que desató la alegría de sus seguidores.