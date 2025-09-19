Jaime Muñoz Cantos: las redes sociales celebraron el éxito del sanjuanino

El sanjuanino Jaime Muñoz Cantos volvió a brillar en el escenario de La Voz Argentina y se ganó el pase a la siguiente instancia gracias a una interpretación cargada de emoción. Con su versión de “Penumbras”, el clásico de Sandro, conquistó al jurado y despertó una ovación generalizada en el estudio.

La devolución más efusiva llegó de la mano de Soledad Pastorutti, quien no ocultó su entusiasmo y, desde el primero momento de la participación del cantante, se animó a señalarlo como finalista: “Quiero decirle a Jaime que me fascinó tu parada en el escenario. Todos esperábamos esta versión de él, la rompiste toda. Sos uno de mis preferidos: cantes lo que cantes, a mí me va a gustar”, afirmó la cantante.

El también boxeador está posicionado como uno de los favoritos del público y del jurado, que viene destacando no solo su caudal vocal sino también la solidez de sus presentaciones.

Su interpretación del icónico tema de Sandro sumó una cuota de nostalgia y emoción que dejó al estudio en pie, confirmando que su camino en el certamen está más vigente que nunca.

Las redes sociales y sus fanáticos hoy diseminados en toda Argentina, se expresaron felices por el nuevo logro del joven músico en el reality de Telefé.