Jaime Muñoz Cantos formó parte del espectáculo de un reconocido artista nacional

En pleno ascenso dentro de La Voz Argentina, el sanjuanino Jaime Muñoz Cantos vivió un hito que quedará grabado en su carrera artística.

El joven cantante nacido en San Juan que sigue en carrera en el ciclo de música de Telefé, vivió un momento especial durante el fin de semana en Buenos Aires.

El popular y reconocido cantante de tango, Guillermo Fernández lo invitó para compartir dos canciones en uno de sus shows y el joven padre lo reflejó en sus redes sociales: “Ayer se cumplió uno de mis más grandes sueños…Lo que deja La Voz Argentina es esto. Que estrellas como el maestro @guillermofernandeztango te inviten al escenario a compartir solo 2 canciones …. Verdaderamente un placer y estoy eternamente agradecido”, expresó el sanjuanino.