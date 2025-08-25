Jaime Muñoz Cantos no fue el favorito de Lali Espósito

Este domingo, La Voz Argentina estrenó la instancia de los playoffs, un nuevo escalón en el certamen de formato internacional de Telefe.

En esta parte del reality, cada equipo -integrado por once participantes- deberá brillar con una interpretación solista. El futuro de los artistas quedará en manos de una combinación explosiva: la decisión de sus coaches y el voto del público.

Una vez finalizadas las presentaciones, cada coach tendrá la difícil tarea de elegir a cinco de sus once participantes para que continúen en competencia. Los seis restantes dependerán exclusivamente del respaldo de la audiencia, que podrá votar a sus favoritos a través de los canales habilitados. Solo los tres más votados de ese grupo seguirán en carrera, mientras que los otros quedarán eliminados. De esta manera, cada equipo pasará de once a ocho integrantes.

Fue Lali Espósito la que arrancó la nueva etapa y, en la noche del domingo, seis participantes mostraron lo mejor de sí en el gran escenario. Uno de ellos fue Jaime Muñoz Cantos, el joven sanjuanino que interpretó “La barca” de Luis Miguel.

Sin su guitarra, el también boxeador, brilló con su interpretación y recibió halagos de todos los jurados presentes. Ahora el artista local deberá esperar la decisión de Espósito para saber si sigue en competencia.

Luego de los primeros seis intérpretes, la líder del equipo se inclinó por salvar a Valentino Rossi, dejando aún en espera a Muñoz Cantos que sueña con seguir en el programa del canal de las pelotas. La decisión final de Lali se conocerá en los próximos días.