Jaime Muñoz Cantos dio un paso gigante en La Voz Argentina (Telefe). El joven sanjuanino, que ya había cautivado al jurado en las primeras instancias, se aseguró su lugar entre los cuatro mejores participantes del Team Lali tras una elección directa y contundente de su coach.

La competencia en el Cuarto Round no da tregua y, tal como se vio en la eliminación de su compañera Iara Lombardi, la presión es máxima. Sin embargo, Muñoz Cantos logró destacarse en su presentación.

La performance que conquistó a Lali

El talentoso joven sanjuanino, conocido por su combinación de canto y pasión por el boxeo, se presentó con una emotiva versión de "Y te quiero todavía". Su interpretación fue suficiente para que Lali Espósito no dudara un instante.

La coach eligió a Jaime Muñoz Cantos en primer lugar para salvarlo directamente, asegurando su permanencia en el reality de Telefe. Esta decisión no solo subraya el gran potencial que Lali ve en el joven padre, sino que también lo posiciona como uno de los favoritos de su equipo.

Con este resultado, Jaime se mete de lleno en las instancias finales de la competencia. Su voz, que desde las audiciones a ciegas generó grandes expectativas, sigue sumando capítulos de éxito y emoción.

El sanjuanino se une a Alan Lez (elegido directamente por Lali) y a Valentino Rossi y Giuliana Piccioni (salvados por el voto del resto de los coaches), conformando así el cuarteto de finalistas que representará al Team Lali en las etapas más decisivas de La Voz Argentina.