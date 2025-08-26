Jaime Muñoz Cantos sigue firme en La Voz Argentina

Finalmente y luego de varias horas de espera desde su presentación, Jaime Muñoz Cantos fue elegido por Lali Espósito, en la instancia de los playoffs de La Voz Argentina, para seguir en competencia.

En esta parte del certamen, los once participantes de cada team cantan un tema y, el líder del equipo, salva a cinco. Los restantes pasan a una votación popular y, los tres más votados, siguen en el programa.

Este lunes en la noche, finalizando la ronda de canciones, la interprete de “Disciplina” no dudó en darle una nueva oportunidad al sanjuanino al decir: “El segundo salvado de mi equipo es Jaime”.

De esta manera, el joven artista sigue representando a la provincia en el exitoso reality de Telefé.