Jésica Cirio aclaró la verdad sobre la muerte de su hermana Verónica Mestre

Tras varios días de rumores y versiones encontradas en los medios, Jésica Cirio rompió el silencio y explicó a través de un comunicado en sus redes sociales las circunstancias de la muerte de su hermana, Verónica Mestre.

La modelo y conductora utilizó sus historias de Instagram para llevar claridad sobre el tema: "Con relación al fallecimiento de mi hermana y viendo que en algunos medios están diciendo cosas que no son ciertas, me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones", comenzó su mensaje.

Cirio precisó que Verónica, su hermana por parte materna, falleció hace dos meses tras atravesar una enfermedad neurológica que la afectaba desde hacía más de una década: "Ella estaba enferma hacía más de 10 años. A causa de ello, la internaron durante 10 días y falleció por un paro cardíaco de manera natural", detalló. Además, señaló que en su momento optaron por no hacer pública la noticia por respeto a su familia y por el difícil momento personal que atraviesa: "Mi hermana no es conocida en los medios y, además, yo no estaba ni estoy pasando por un buen momento. Espero sepan comprender".

La aclaración de Cirio llega luego de que distintos medios difundieran información errónea sobre las circunstancias de la muerte de Mestre. Según contó el periodista Ángel de Brito en LAM, en un principio circularon versiones que hablaban incluso de un supuesto crimen. Sin embargo, De Brito explicó que, tras hablar directamente con Cirio, pudo confirmar que Verónica Mestre murió en un hospital público a causa de una neumonía aspirativa que le provocó un paro cardíaco. Tenía 57 años y era madre de dos hijas.

De Brito también aclaró que no hubo intervención judicial ni policial en el hecho, dado que se trató de una muerte natural. Sin embargo, a raíz de las versiones periodísticas, la fiscalía abrió una causa de averiguación de muerte.

Por su parte, Jésica Cirio se mostró agradecida por los mensajes de apoyo, aunque confesó: "No uso las redes ni veo nada porque estoy procesando todo lo que me pasó en estos años", cerrando así un capítulo doloroso de su vida personal.