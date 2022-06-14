Jésica Cirio posó sin tanga en su cuenta de Instagram

Dejando atrás el escandaloso momento que vivió durante la entrega de los premios Martín Fierro cuando se le bajó el vestido dejando un busto al aire, Jésica Cirio volvió a la televisión y disfruta de "Morfi" junto a Jey Mammon.

Sin olvidar lo que aprendió del Gerardo Rozín, la rubia se mantiene activa e informada sobre todos los temas que se tocan en el ciclo de los fines de semana de Telefé.

Fanática del fitness y la vida sana, Cirio comparte en sus redes intensas rutinas de ejercicios que la muestran bella y estilizada.

Siempre a la moda, la mujer de Martín Insaurralde, posó sin ropa interior luciendo un look sensual pero no menos canchero en un importante evento.

"Adivinen si tenía frío? ??", escribió Cirio luciendo un llamativo vestido de lycra y cuerdas que sus fanáticos festejaron.