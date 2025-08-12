Jey Mammon volvió a la TV, pero su debut quedó en último lugar en el rating

Jey Mammon protagonizó este lunes su regreso a la televisión con Medianoche con Jey, un ciclo de entrevistas emitido por El Nueve en la franja previa a la medianoche. Sin embargo, el estreno no logró una buena performance en las mediciones y terminó en el último lugar de su franja.

Con Graciela Alfano como primera invitada, el programa comenzó a las 23:35 con un piso de 1 punto de rating heredado de TL9 Denuncia. Durante la charla, la actriz abordó una variada lista de temas, desde la polémica por el tapado que asegura haber prestado a María Julia Alsogaray para la portada de la revista Noticias, hasta detalles de su relación con el expresidente Carlos Menem. A pesar de lo atractivo de los tópicos, el envío no consiguió levantar su marca inicial y se mantuvo en 0.6 puntos, muy por debajo de su competencia directa.

En ese horario, Mario Pergolini, con Sergio Goycochea como invitado, superó los 3 puntos, mientras que Pasapalabra (Telefe) lideró con cifras entre 6 y 7 puntos. En segundo lugar quedó Otro día perdido (El Trece), con números de entre 4.0 y 4.5, y Pasó en América (América TV) ocupó el tercer puesto con mediciones entre 1.5 y 1.9.

El prime time del lunes estuvo dominado por La Voz Argentina (Telefe), que registró entre 11 y 12 puntos, seguido por Buenas noches familia (El Trece) con marcas de 6 a 7 puntos. El tercer lugar fue para el debut de Trato Hecho (América TV), conducido por Santiago Maratea, que se movió entre 2 y 3 puntos.

Con este panorama, Telefe y El Trece se afianzaron en los dos primeros puestos del horario nocturno, América se consolidó en la tercera posición y El Nueve quedó relegado al cuarto lugar con propuestas como Bienvenidos a ganar, TL9 Denuncia y Medianoche con Jey. Para el canal, preocupa no solo la diferencia de más de 3 puntos que le sacó Pergolini a Mammon, sino también que el nuevo ciclo quedó detrás de Pasó en América, el resumen de noticias de la señal.