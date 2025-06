Jimena Barón, a punto de dar a luz, solicitó un canje inesperado

A días de convertirse en madre por segunda vez, Jimena Barón se mostró emocionada en redes sociales con una tierna despedida a su panza, en la antesala del nacimiento de su hijo junto a Matías Palleiro. Sin embargo, la calma se vio alterada por una controversia inesperada que surgió en torno al inminente parto.

Según reveló Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda (América), la actriz habría solicitado canjes en la clínica La Trinidad, donde planea dar a luz. La versión fue rápidamente puesta en duda por Lizardo Ponce, compañero de panel, quien aseguró que Barón “tiene todo armado desde hace mucho tiempo” y que cuando coincidió con ella en su baby shower, ya tenía resuelto cómo sería el nacimiento.

Lejos de dar marcha atrás, Latorre profundizó su versión, argumentando que las habitaciones no se reservan con tanta anticipación debido a la dinámica propia de las internaciones: “Hay que pedir camas según la disponibilidad del momento, porque hay partos que se adelantan o se atrasan”. Además, agregó que el médico de Jimena habría gestionado la cobertura con la prepaga, pero que ante ciertos costos no cubiertos, se habría intentado compensar con canjes que la clínica rechazó. “La partera no vive del canje, la anestesista tampoco”, subrayó con ironía.

Por su parte, la panelista Majo Martino sumó una interpretación más benévola: “Conociendo a Jimena, que es súper familiera, quizás le ofrecieron una habitación estándar y propuso hacer publicidad a cambio de una mejor, algo habitual en el medio”.

El debate quedó abierto entre los panelistas: mientras algunos señalaron que la práctica del canje es frecuente y que queda a criterio de la clínica aceptarla o no, otros, incluida Latorre, cuestionaron la ética de hacerlo en un contexto tan íntimo como el nacimiento de un hijo. La polémica ya está instalada.