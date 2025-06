Jimena Barón le escribió una emotiva carta a su bebé por nacer

Jimena Barón atraviesa las últimas horas de su embarazo y compartió con sus seguidores una carta íntima y conmovedora dirigida al bebé que espera junto a su pareja, Matías Palleiro. Este martes 3 de junio llegó la fecha estimada para el parto, pero el nuevo integrante de la familia parece tomarse su tiempo para llegar al mundo.

Conmovida por el momento, la actriz y cantante decidió volcar sus emociones en una carta pública. En el texto, recordó que ya había vivido una experiencia similar con su primer hijo, Morrison, y ahora repite el ritual para conectar con este nuevo proceso de despedida de la panza.

“Hoy se cumple nuestra famosa fecha 'a término'. A tu hermano Momo tuve que escribirle una carta para despedirme de la panza y avisarle que podía nacer cuando quisiera, que yo estaba esperándolo. Hago lo mismo con vos, hijo de mi corazón, por las dudas pienses que no quiero que nazcas, ya que te disfruté tanto pero tanto adentro de mí”, escribió Barón.

A lo largo de la carta, Jimena describió el embarazo como una experiencia transformadora: “Quiero que sepas que tenerte en mi panza me hizo sentir la mujer más amada, fuerte y poderosa del planeta Tierra. Que me siento la misma tierra, el agua, y la misma magia que hizo existir el planeta. Me siento más segura que nunca, me siento luz y me siento sangre. Me siento mar, me siento montañas, me siento todo lo inmenso e impactante. Me siento un animal, siento esa misma calma y esa misma ferocidad”.

En el mismo tono la artista compartió la dualidad emocional que vive ante la inminente llegada del bebé: “Sí, hay algo que me angustia de despedir la panza, pero quiero que sepas que en el fondo es felicidad y que nada me da más ilusión que poder parirte, agarrarte y verte. Ponerte en mi pecho piel con piel. Ver a tu papá mirarte por primera vez. A tu hermano conocerte”.

La carta finaliza con una declaración de amor incondicional: “El amor que te espera es desbordante, a veces no me entra en mi propio cuerpo. En mi cabeza mucho menos. Te espero bebé, cuando vos quieras. Quiero darte la vida más linda que puedas tener. A mí ya me estás dando todo. Te amo, hijo, nunca vas a saber cuánto”.

El posteo rápidamente se viralizó en redes sociales, donde cientos de seguidores celebraron la sensibilidad de Barón y le enviaron mensajes de cariño en esta etapa tan especial.