Jimena Barón sorprendió al elegir a la madrina de su hijo Arturo

En las últimas horas, Jimena Barón conmovió a sus seguidores al anunciar públicamente que la madrina de su hijo menor, Arturo, será nada menos que Mari, su histórica niñera.

La cantante lo reveló a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde se la ve junto a su hijo mayor, Momo, preparando la sorpresa. Durante la charla en la que comentaban detalles del bautismo, Jimena le comunicó a Mari que había sido elegida para ocupar ese rol tan especial en la vida del bebé.

La reacción fue inmediata y cargada de emoción: “Me infarto, mentira… Me estás cargando”, respondió Mari, visiblemente conmovida. Barón, entre lágrimas y ternura, le contestó: “Nadie cuida a mis hijos como vos”. Junto a las imágenes, la artista compartió un mensaje en el que remarcó el vínculo que las une desde hace más de tres décadas: “Mari me cuidaba cuando yo era chica. Es una de las personas más importantes de mi vida”.

El gesto, que rápidamente se volvió viral, fue celebrado por miles de usuarios que destacaron la sensibilidad de la decisión y la historia de lealtad que atraviesa generaciones en la familia de la cantante.