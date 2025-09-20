Jimmy Kimmel fue censurado por burlarse de Donald Trump en la televisión internacional

La cadena ABC, propiedad de Disney, ha suspendido indefinidamente el popular programa nocturno Jimmy Kimmel Live!, una decisión que ha sacudido al mundo del entretenimiento y la política en Estados Unidos. La medida se tomó pocas horas después de que el presentador hiciera comentarios polémicos sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El monólogo de Kimmel del pasado lunes, que ironizaba sobre el presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, y la respuesta del movimiento "Make America Great Again" (MAGA), escaló rápidamente a un problema político de gran magnitud. "La pandilla MAGA está desesperadamente tratando de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos", dijo Kimmel en su monólogo.

La reacción de la Casa Blanca

La burla del presentador hacia el presidente Donald Trump, a quien comparó con "un niño de 4 años" por la forma en que lloró la muerte de Kirk, fue recibida con una dura condena por parte de funcionarios de la administración. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), calificó los comentarios de Kimmel como "la conducta más enfermiza posible" y sugirió que la FCC podría revocar licencias a estaciones locales de ABC si no se tomaban medidas disciplinarias.

El mensaje fue claro y tuvo eco inmediato. Dos gigantes de los medios regionales, Nexstar y Sinclair, anunciaron que no emitirían el programa en sus afiliadas. Sinclair, además, exigió que Kimmel se disculpara con la familia de Kirk y realizara una donación a su organización, Turning Point USA.

La defensa de la libertad de expresión

En el otro lado de la grieta política, la comisionada demócrata de la FCC, Anna Gomez, defendió a Kimmel, argumentando que sus dichos están protegidos por la Primera Enmienda. "No hizo afirmaciones falsas, fue una broma que podrá sonar grosera, pero no es ilegal", señaló, y acusó al gobierno de utilizar el aparato estatal para castigar a quienes tienen expresiones "incómodas".

La suspensión del programa ha generado alarma en Hollywood. SAG-AFTRA, el sindicato de actores, ha condenado la medida, calificándola como "un golpe directo contra la libertad de expresión".

Por el momento, el futuro de Jimmy Kimmel Live! es incierto.