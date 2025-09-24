Tras una semana de suspensión, el presentador Jimmy Kimmel regresó a la televisión y, en un esperado monólogo, se disculpó por los comentarios que realizó sobre el asesinato del activista político Charlie Kirk. Con la voz entrecortada, el comediante afirmó: "Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en ello".

Kimmel, quien fue duramente criticado por sugerir que el asesino era parte del "grupo MAGA", intentó aclarar la situación. "No era mi intención culpar a ningún grupo específico... se trataba de un individuo profundamente perturbado", aseguró, reconociendo que sus palabras pudieron haber sido "inoportunas" o "poco claras". Sin embargo, el conductor también utilizó su regreso para arremeter contra Donald Trump, a quien acusó de intentar "cancelarlo".

El presentador denunció que Trump, quien celebró su suspensión, busca silenciar a los comediantes que se burlan de él. Kimmel también señaló que el expresidente "anima abiertamente a la NBC a despedir a Jimmy Fallon y Seth Meyers".

La controversia se originó por el boicot de las compañías Sinclair y Nexstar, que controlan más de 50 canales en Estados Unidos, y que se negaron a transmitir el programa tras las presiones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Disney, propietaria de ABC, decidió revertir la suspensión del programa, pero este aún no se transmite en varios de los mercados más importantes del país. La polémica ha desatado un debate sobre la libertad de expresión y las presiones políticas en la industria del entretenimiento.