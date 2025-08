Jorge Rial volvió a acaparar la atención mediática tras una entrevista en el programa Puro Show, donde opinó sobre los premios Martín Fierro y sorprendió al revelar que una de las estatuillas de oro habría sido comprada.

Durante la nota, Rial fue consultado sobre su histórica postura crítica frente a los premios que entrega APTRA. “¿Sos el Grinch de los Martín Fierro?”, le preguntaron. Con ironía, el periodista respondió: “¡Ya no! Antes sí, cuando hacía 40 puntos de rating era divertido. Ahora ya ni hablo”.

En ese tono, continuó: “Me parecía divertido cuando el Martín Fierro era de radio y televisión. Ahora hay de inmobiliarias, qué sé yo… Yo siempre dividí el premio de la televisión de APTRA. A mí me enojaba APTRA por la desprolijidad, algunas ternas… Después, el Martín Fierro es bárbaro”.

Rial también se refirió al actual presidente de la entidad, Luis Ventura, aunque con cautela: “A Luis no lo juzgo… No sé cómo es la gestión. ¡Qué sé yo! Yo no estoy en APTRA. Renuncié en la década del 80, nunca más volví”.

El momento más explosivo de la entrevista llegó cuando Rial aseguró que el primer Martín Fierro de Oro no se ganó, sino que se compró. “Es cierto que el primer Martín Fierro de Oro se compró: el de (Nicolás) Repetto”, afirmó. Y aclaró: “No estaba Ventura como presidente, por las dudas”.

La afirmación generó un fuerte revuelo en redes sociales y en el ambiente artístico, ya que reabre la polémica sobre la transparencia y credibilidad de uno de los galardones más importantes de la televisión argentina.