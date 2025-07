El regreso de Mario Pergolini a la televisión generó reacciones encontradas, pero una de las más filosas llegó de parte de Jorge Rial. El exconductor de Intrusos opinó sin filtro sobre el desembarco de Pergolini en El Trece, y aunque admitió no haber visto el programa, cuestionó duramente el perfil del conductor y sus intenciones en este nuevo ciclo.

“Prefiero ver una serie. No es que no me atrae Pergolini, es que no me engancho con la tele abierta”, comenzó diciendo en su programa por Radio 10. Sin embargo, rápidamente se despachó con una crítica demoledora al señalar que Pergolini “es de derecha y macrista”, y lo acusó de haber abandonado sus ideales juveniles para convertirse en un empresario que "brega por eliminar los derechos laborales".

Rial fue más allá al apuntar contra la supuesta intención del canal de posicionar a Pergolini como un nuevo referente político tras la muerte de Jorge Lanata. “¿Vos creés que va a ser Pergolini? ¡Pergolini no se banca una respuesta! Lanata te podía gustar o no, pero tenía espalda. Mario, donde lo toquen un poquito, se tira al piso y se hace bollito”, ironizó.

También criticó el uso del humor y la inteligencia artificial en el programa, y sugirió que Pergolini evita asumir posturas claras: “Si va a hacer una bajada política, va a mandar a hacerla a la inteligencia artificial para después decir ‘yo no fui’”.

Sobre el rol empresarial de Pergolini, Rial diferenció entre tener dinero y asumir responsabilidades: “No es lo mismo tener plata que no querer pagar. El problema es cuando tenés que poner la tuya. Los empleados no son socios en la pérdida”.

Finalmente, aseguró que el conductor volvió a la televisión más por capricho que por necesidad: “¿Por qué vuelve Mario? 80 mil dólares por mes para él no es nada. Quería ganar más que Del Moro, puso dos o tres condiciones, y se las dieron porque el 13 necesita una figura”.

Sin eufemismos, Rial concluyó: “Mario no se va a meter nunca. Si lo van a denunciar, va a decir ‘me estaba sacando los mocos’. No le importa”. Con este descargo, el periodista dejó en claro que no espera mucho del regreso de su colega a la pantalla chica.